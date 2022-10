Governo: Unterberger (Svp), risultato chiaro ma preoccupati da atteggiamento di Fd’I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo detto al presidente Mattarella che il risultato è chiaro ed è giusto che Meloni riceva l’incarico ma abbiamo anche preoccupazione”. Lo afferma la senatrice del Sudtiroler Volkspartei e del gruppo Per le Autonomie, Julia Unterberger, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Non è però detta “l’ultima parola perché non conosciamo la lista dei ministri”, ha aggiunto. “Siamo autonomisti ed europeisti e desta preoccupazione che il partito più forte al governo sia sovranista e nazionalista. Fd'i - ha aggiunto - ha difficoltà ad accettare il diverso e ci sono esternazioni che per noi non sono accettabili”. La speranza è che “avranno in futuro un approccio più costruttivo con noi per avere una collaborazione anche con Fratelli d’Italia”. (Rin)