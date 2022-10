© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha aperto oggi i suoi lavori con un minuto di silenzio in segno di vicinanza alla famiglia Valdiserri per la tremenda perdita del figlio 18enne Francesco. Un abbraccio di vicinanza per questa immane tragedia. È quanto si legge in un tweet del Pd Campidoglio. (Rer)