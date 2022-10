Sardegna: insularità, associazioni di categorie appoggeranno lavoro Commissione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le associazioni di categoria si faranno portavoce dell’esigenza di dare gambe all’insularità. E’ quanto è emerso al termine degli incontri promossi dalla Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, presieduta da Michele Cossa (Riformatori), con i presidenti nazionali delle associazioni di categoria. A chiudere il cerchio sarà nei prossimi giorni l’incontro a Roma con il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini.“Malgrado la grande rilevanza della riforma costituzionale, a livello nazionale se n’è parlato poco. Ecco perché - ha sottolineato il presidente Michele Cossa nel corso della seduta della Commissione speciale - è stato importante spiegarne le implicazioni a chi in Italia rappresenta l’economia reale, soprattutto sottolineando il fatto che la Sardegna non pretende privilegi ma rivendica la creazione delle condizioni per poter competere a parità di condizioni con le regioni non insulari. Nel rapporto col governo nazionale serve tutto il supporto possibile. Il tema non sono tanto le risorse, quanto le regole, sia a livello nazionale che europeo. È paradossale che quella stessa Europa che stanzia decine di miliardi per la coesione territoriale, di fatto n’è depotenzi l’impatto impedendo di realizzare condizioni di trasporto e di continuità territoriale accettabili”, ha concluso Cossa. (Rsc)