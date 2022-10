Germania: Scholz difende lo Scudo di difesa contro la crisi dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha difeso dalle critiche di diversi Stati membri dell'Ue lo Scudo di difesa contro la crisi dell'energia, adottato dal suo governo. Si tratta di un piano di aiuti da 200 miliardi di euro che potranno essere stanziati per famiglie e imprese dal 2022 al 2024, anche non completamente. Durante l'intervento che ha tenuto oggi al Bundestag, prima di partire per il Consiglio europeo a Bruxelles, Scholz ha dichiarato che, calcolati sul periodo di durata dello Scudo di difesa, i 200 miliardi di euro corrispondono a “circa il 2 per cento” del Pil della Germania. Come evidenziato dal cancelliere, tale cifra è analoga a quella di provvedimenti simili adottati contro la crisi dell'energia da altri Stati membri dell'Ue, per esempio Italia, Francia o Spagna. (Geb)