Francia: Rassemblement National non parteciperà a manifestazione per Lola

- Il Rassemblement National di Marine Le Pen non parteciperà alla manifestazione indetta per oggi dall'Istituto per la giustizia, centro studi vicino all'ultraconservatore Eric Zemmour, in omaggio a Lola, la 12enne uccisa nei giorni scorsi a Parigi. La scelta è motivata dal fatto di voler "rispettare la volontà e il dolore della famiglia", ha fatto sapere il partito. Su Twitter il presidente ad interim del Rassemblement National ha annunciato che il suo partito renderà un omaggio "pudico" dinnanzi all'Assemblea nazionale. Secondo l'mittente radiotelevisiva "France info", la formazione di Marine Le Pen vuole evitare di mostrarsi al fianco di Zemmour, considerato troppo estremo per le sue posizioni. Dopo la morte di Lola e il fermo della presunta assassina, un'algerina di 24 anni presente irregolarmente in Francia, Zemmour e Le Pen hanno attaccato duramente il governo. Dal canto suo, l'esecutivo ha riconosciuto di dover incrementare le espulsioni di migranti irregolari pur denunciando la strumentalizzazione del caso da parte dei due leader.(Frp)