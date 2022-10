Somalia: il Pam raggiunge un numero record di persone nel Paese a rischio carestia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite sta fornendo assistenza alimentare e nutrizionale salvavita a un numero record di persone in Somalia, dove oltre 4 milioni di persone al mese ricevono urgente sostegno umanitario nello sforzo di prevenire la carestia a fronte della peggiore siccità nella regione in oltre 40 anni. Il potenziamento dell’assistenza - afferma il Pam in una nota - ha aiutato finora a mantenere sotto controllo gli impatti peggiori della crisi della fame in Somalia ma la situazione sul campo rimane terribile, con la perdita di vite e dei mezzi di sussistenza. Il Pam è in una corsa contro il tempo per evitare una prevista carestia e decine o addirittura centinaia di migliaia vittime e negli ultimi sei mesi ha più che raddoppiato il numero di persone raggiunte con cibo salvavita e assistenza in denaro: da 1,7 milioni ad aprile a 4,4 milioni di persone ad agosto. Altri 450 mila bambini e madri hanno ricevuto sostegno nutrizionale dal Pam in agosto, in forza dell’aumento da parte dell'agenzia Onu del numero di persone che vuole raggiungere e dei siti di cura della malnutrizione. (segue) (Com)