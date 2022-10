Somalia: il Pam raggiunge un numero record di persone nel Paese a rischio carestia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre, il Pam ha raggiunto quasi 4,1 milioni di persone con cibo di emergenza e aiuti in denaro e mezzo milione di bambini malnutriti e madri con servizi per la cura della malnutrizione. L'agenzia lavora per continuare questo ampliamento degli interventi, anche in aree difficili da raggiungere, e aumentare gli investimenti in programmi a lungo termine come la prevenzione della malnutrizione, che aiuterà a ridurre il numero di persone che necessitano di cure. Le attività di prevenzione nutrizionale sono state quasi interamente sospese dal secondo trimestre del 2022 poiché a causa di fondi limitati il Pam è stato costretto a dare priorità ai servizi di cura. L'agenzia ha ripreso alcune attività di prevenzione per bambini e donne in gravidanza o che allattano e prevede un aumento di questi interventi. Il Pam sta raggiungendo nuove aree rurali, compresi i distretti a rischio carestia di Baidoa e Burhakaba, con assistenza alimentare e trasferimenti di denaro. I trasferimenti mobili di denaro dell'agenzia sono un modo efficiente e rapido di fornire assistenza alle persone in aree difficili da raggiungere. (segue) (Com)