Somalia: il Pam raggiunge un numero record di persone nel Paese a rischio carestia (3)

- Inoltre, prosegue la nota, un nuovo elicottero del Pam in Somalia è in funzione da settembre per fornire assistenza alimentare in aree difficili da raggiungere e trasportare gli operatori umanitari là dove sono più necessari. Il Cluster Logistico guidato dal Pam sta utilizzando l'elicottero anche per fornire aiuti umanitari per conto di altre agenzie delle Nazioni Unite e Ong. L'elicottero ha finora effettuato oltre 30 voli tra settembre e ottobre. Il Pam è la più grande agenzia umanitaria in Somalia, con 12 uffici in tutto il paese e presenti in ogni Stato. La massiccia espansione degli interventi del Pam è stata in gran parte resa possibile grazie al sostegno tempestivo dei principali donatori, in particolare negli ultimi mesi. È fondamentale che questo sostegno continui. L'agenzia ha bisogno di 412 milioni di dollari per le attività dei prossimi sei mesi, fino a marzo 2023, inclusi 315 milioni di dollari per aiuti alimentari salvavita e assistenza nutrizionale. (Com)