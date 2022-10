Governo: Unterberger (Svp), orientamento è non votare fiducia - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- “Il nostro orientamento è quello non votare la fiducia al governo perché devono dimostrarci che hanno cambiato atteggiamento nei confronti delle autonomie”. A dirlo la senatrice del Sudtiroler Volkspartei e del gruppo Per le Autonomie, Julia Unterberger, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Non è però detta “l’ultima parola perché non conosciamo la lista dei ministri”, ha aggiunto. (Rin)