Rifiuti: lista Calenda, su termovalorizzatore nostri appelli efficaci, ora sindaco acceleri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- È notizia di ieri che il Cda di Ama ha dato il via libera all'acquisto dei terreni dove, verosimilmente, sorgerà il termovalorizzatore di Roma, a Santa Palomba. I nostri continui appelli al sindaco Gualtieri hanno fatto effetto". Così i consiglieri De Gregorio, Carpano e Nanni della Lista Calenda in Campidoglio. "Abbiamo appoggiato apertamente e con convinzione la decisione di dotare Roma di un termovalorizzatore nell'ormai noto Consiglio straordinario dello scorso aprile, che oggi sembra preistoria, perché guardiamo ai problemi concreti della città e non alle lotte ideologiche. Poi c'è stato, ai primi di agosto, l'annuncio del piano rifiuti da parte del sindaco. La nostra posizione, a differenza di quella di altre forze politiche che pure il Pd nazionale sembra "corteggiare", è sempre chiara e rivolta alle reali esigenze dei romani e di una città che vuole essere degna di definirsi capitale. Quella che è mancata è la tempestività" continuano. (segue) (Com)