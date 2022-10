Rifiuti: lista Calenda, su termovalorizzatore nostri appelli efficaci, ora sindaco acceleri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infatti ci sono ancora diversi passaggi importanti da effettuare prima di poter iniziare i lavori per la realizzazione dell'impianto e per poterlo vedere in funzione, cosa che, con molta probabilità, non avverrà prima di diversi anni. Non ci nascondiamo dietro al disastro in cui Roma è stata precipitata e lasciata dalla Giunta Raggi. Notiamo solo che se la maggioranza fosse stata più determinata, magari avremmo potuto avviare le procedure necessarie in anticipo, perché gli step burocratici sono molti, importanti e necessari, in primo luogo proprio il consenso all'acquisto di Roma Capitale in veste di azionista unico di Ama. Ma il sindaco ha anche i poteri di Commissario speciale con cui, sempre magari, potrà rispondere con sollecitudine all'Assessore regionale ai Rifiuti che prevede prossima un'altra crisi rifiuti, come se quella attuale non lo fosse già. Noi ribadiamo il nostro appoggio a questa scelta, ma sollecitiamo il sindaco a definire quanto prima i dettagli ultimi essenziali. Sperando in una presa di responsabilità definitiva che guardi alle aspettative e alle esigenze dei romani e non a ipotesi o traccheggiamenti legati a presunti campi larghi da inventarsi in vista delle prossime tornate elettorali", concludono. (Com)