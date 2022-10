Regno Unito: governo, in caso di accuse diplomatici cinesi consolato Manchester rinuncino a immunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito si aspetta che la Cina rinunci all'immunità diplomatica per qualsiasi funzionario che dovrà affrontare delle accuse di polizia per l'incidente avvenuto domenica al consolato a Manchester. Lo ha affermato alla Camera dei Comuni, Jesse Norman, sottosegretario per le Americhe e i Territori d'oltremare del Regno Unito. "Lasciatemi essere chiaro che se la polizia determina che ci sono valide ragioni per accusare dei funzionari, ci aspetteremmo che il consolato cinese rinunci all'immunità di quei funzionari. In caso contrario, seguiranno conseguenze diplomatiche", ha detto Norman. In occasione di una protesta dinnanzi al consolato cinese a Manchester, un cittadino di Hong Kong ha accusato il personale diplomatico sul posto di averlo trascinato all'interno del territorio della missione diplomatica e di essere stato picchiato.(Rel)