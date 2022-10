India: Congresso, presidente eletto Kharge assumerà l’incarico il 26 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mallikarjun Kharge, eletto presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, assumerà l’incarico il 26 ottobre. Nel suo primo discorso dopo lo scrutinio di ieri da cui è emerso vincitore ha ringraziato la presidente uscente, Sonia Gandhi, sotto la cui leadership il partito ha conquistato due volte il governo, e si è congratulato con l’avversario, Shashi Tharoor, auspicando una collaborazione: “L’ho incontrato e abbiamo discusso di come portare avanti il partito”, ha dichiarato. Kharge ha detto di voler collaborare anche con Rahul Gandhi, attualmente impegnato nell’iniziativa di punta del partito: la “Marcia dell’India unita” (Bharat Jodo Yatra), un viaggio nel Paese della durata prevista di cinque mesi per confrontarsi con le comunità locali e raccogliere idee. “Dobbiamo lavorare tutti come lavoratori del partito, nessuno è grande o piccolo nel partito. Dobbiamo combattere unitamente contro le forze fasciste che stanno attaccando le istituzioni democratiche sotto l’abito del comunalismo”, ha aggiunto. (segue) (Inn)