India: Congresso, presidente eletto Kharge assumerà l’incarico il 26 ottobre (2)

- Kharge è stato eletto presidente con 7.897 voti, su un totale di 9.385 voti espressi (i delegati sono circa 9.900). Tharoor ne ha ottenuti 1.072 mentre i voti non validi sono stati 416. Il risultato ha confermato i pronostici della vigilia, che lo vedevano favorito, anche per la sua vicinanza ai Gandhi, assenti dalla competizione elettorale. Il politico, 80 anni, ha svolto la maggior parte della sua carriera politica nel suo Stato, il Karnataka, come membro dell’assemblea legislativa, in cui è stato eletto sei volte dal 1972 al 2008, e come ministro del governo statale: dello Sviluppo rurale; delle Entrate; della Cooperazione e della grande e media industria; dell’Interno; delle Risorse idriche, dell’irrigazione e dei trasporti. (segue) (Inn)