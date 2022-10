India: Congresso, presidente eletto Kharge assumerà l’incarico il 26 ottobre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella campagna elettorale per la presidenza del Congresso, Kharge ha indicato tra i problemi prioritari quelli dei giovani, degli agricoltori, delle donne e dei piccoli commercianti. La sua principale promessa è stata l’attuazione della Dichiarazione di Udaipur, approvata nel maggio di quest’anno. Il documento – che prende il nome dalla città del Rajasthan in cui è stata adottata dal Congresso al termine di un raduno di tre giorni – prevede, tra l’altro, una quota di metà della rappresentanza riservata a donne, persone di età inferiore a 50 anni ed esponenti di minoranze e categorie svantaggiate a tutti i livelli di organizzazione, limiti agli incarichi e misure per contrastare il familismo. (Inn)