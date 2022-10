Libano: sessione parlamentare per elezione del capo dello Stato sospesa e inviata al 24 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berri ha fissato una nuova sessione per lunedì 24 ottobre alle 11:00 (ora locale) dopo che i deputati del Movimento patriottico libero, il partito fondato dal capo di Stato in carica Aoun, e guidato dal genero Gebran Bassil, hanno iniziato a ritirarsi dal parlamento, con conseguente perdita del quorum pari a due terzi della camera, ovvero 86 deputati su 128. Al termine della sessione odierna, Moawad si è detto soddisfatto dei voti ottenuti, passati dai 36 della scorsa sessione a 42, e ha evidenziato la necessità di “unificare l’opposizione con lo scopo di effettuare un vero cambiamento”. "E' chiaro che alcuni vengono in parlamento per eleggere un presidente mentre altri vogliono solo nascondere la volontà di bloccare l’elezione”, ha proseguito il deputato indipendente. “Si è scoperto che sono l’unico candidato serio”, ha concluso. In precedenza Berri ha indicato al quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”, che avrebbe convocato il parlamento per sessioni consecutive se oggi non fosse stato eletto il successore di Aoun. La scorsa settimana, la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ha avvertito circa la possibilità di un vuoto presidenziale in Libano. (segue) (Lib)