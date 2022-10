Libano: sessione parlamentare per elezione del capo dello Stato sospesa e inviata al 24 ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima sessione parlamentare dedicata all’elezione del 14esimo presidente della Repubblica era stata sospesa per mancanza del quorum pari a due terzi della camera, ovvero 86 deputati su 128. La sessione era stata boicottata principalmente dagli esponenti del Movimento patriottico libero, il partito fondato dal capo di Stato in carica, Michel Aoun, e guidato dal genero Gebran Bassil. La prima seduta del parlamento si era riunita lo scorso 29 settembre. In questa occasione, diversi deputati hanno lasciato l'emiciclo dopo lo spoglio dei voti per il primo turno, causando la sospensione della seduta. Sebbene la Costituzione libanese non indichi la confessione del capo dello Stato, il patto nazionale del 1943 prevede che il presidente della Repubblica sia cristiano maronita. (Lib)