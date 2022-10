Governo: Fratoianni (Avs), inopportuno esponente FI alla Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo ripeto, mi pare sorprendente la sorpresa: Berlusconi è un amico di Putin da molto anni, è un amico del regime russo e della sua politica". Lo ha detto Nicola Fratoianni dell'Alleanza verdi sinistra al Tg1 Mattina. "Il nostro Paese è un Paese nel quale per molti mesi - ha aggiunto il segretario nazionale di Sinistra italiana - dall'avvio della guerra si sono affannati a cercare gli amici di Putin fra i pacifisti, nell'Anpi, nell'Arci, tra chi votava in Parlamento contro l'invio delle armi pur condannando senza appello l'aggressione russa verso l'Ucraina perché pensava che non fosse la strada giusta per trovare una soluzione e che hanno sempre contrastato le politiche putiniane fatte di repressione, di violazione dei diritti civili ed umani contro le minoranze, contro l' opposizione e contro la comunità Lgbt. Gli amici di Putin invece sono sempre stati al loro posto: nella destra italiana. A Berlusconi gli sfuggono frasi o sono mirate a destabilizzare il governo che verrà? Io sono convinto che la maggioranza troverà l'accordo, il governo nascerà perché il collante della gestione del potere avrà il sopravvento. Mi pare comunque - ha concluso Fratoianni - che dopo quello che è accaduto in queste ore non è certo opportuno che un esponente di Forza Italia vada al ministero degli esteri". (Rin)