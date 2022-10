Governo: Cattaneo (FI) su audio Berlusconi, non accettiamo lezioni da nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lezioni non ne accettiamo da nessuno. Stiamo a commentare un paio di frasi estrapolate, decontestualizzate. Le parole, le chiacchiere stanno a zero". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, in merito agli audio di Silvio Berlusconi sul conflitto tra Russia e Ucraina. (Rin)