© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui miei canali social siamo vicini alla soglia delle duemila firme per la petizione contro i divieti dell'Area B. Andremo avanti finché non si capirà che questa iniziativa della Giunta è irresponsabile e dannosa per i cittadini, i lavoratori e le imprese in un periodo di gravissima difficoltà". Lo afferma in una nota Luca Bernardo capogruppo della Lista civica a Palazzo Marino. (Com)