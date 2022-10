Ucraina: ambasciatore a Roma, la nostra nazione non accetterà mai l’idea di uno zar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo ucraino non accetterà mai l’idea di uno zar sul suo territorio. Lo ha detto l’ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav, Melnyk, in un question time con gli studenti al Centro Studi Americani a Roma nell’ambito del Festival della diplomazia. La guerra ha ovviamente “cambiato l’atteggiamento degli ucraini verso Mosca”. “La nostra mentalità e spiritualità è differente, lo stesso dicasi dei nostri valori democratici”, ha dichiarato Melnyk. (Res)