Energia: Finlandia, Siemens Gamesa fornirà 16 turbine per da 105 MW di Mikonkeidas

- L'azienda ispano-tedesca Siemens Gamesa fornirà 16 turbine eoliche per il parco eolico da 105 megawatt (MW) di Mikonkeidas, in Finlandia. L'accordo è stato firmato con lo sviluppatore internazionale Energiequelle, con cui Siemens Gamesa collabora per la prima volta, e comprende anche un ampio contratto di gestione e manutenzione di 35 anni. Il parco eolico, situato nel comune di Kristiinankaupunki, nel sud-ovest del Paese, entrerà in funzione nella prima metà del 2024. Per questo progetto, le turbine eoliche SG 6.6-170, appartenenti alla piattaforma Siemens Gamesa 5.X, saranno collocate su torri alte 145 metri che sfrutteranno al meglio le condizioni di vento della regione. (Spm)