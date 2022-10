Migranti: “Save the Children”, bimba tunisina sbarcata sola a Lampedusa non è caso isolato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, l'ambasciata di Tunisia in Italia, in stretto coordinamento con il consolato di Palermo, competente territorialmente, fa sapere di seguire "con la massima attenzione il caso della bimba giunta a Lampedusa". Questa mattina, infatti, l'incaricato d'affari ad interim della Missione diplomatica, Marwen Kablouti, ha potuto parlare con la piccola e sincerarsi delle sue condizioni con la responsabile della struttura protetta in cui si trova ospitata. Intanto i genitori della bimba sono stati arrestati dalle autorità tunisine come confermato dal portavoce della Guardia nazionale, Houssem Eddine Jebabli, secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica tunisina “Shems Fm”. “Lo abbiamo appreso dagli organi di stampa, ma non abbiamo ulteriori dettagli. Questo dimostra ancora una volta la pericolosità di questi viaggi e la necessità che vi siano vie legali e sicure e, nei confronti dei minori, immediata assistenza e protezione”, afferma la portavoce di “Save the Children”. (segue) (Res)