Migranti: “Save the Children”, bimba tunisina sbarcata sola a Lampedusa non è caso isolato (3)

- Secondo i dati del ministero dell’Interno italiano aggiornati alle 8:00 del 19 ottobre, un totale di 9.249 minori non accompagnati sono sbarcati finora in Italia. "Nell'ultimo mese abbiamo seguito tra casi di minori, tra gli otto e gli 11 anni. In ogni sbarco c'è quasi sempre un minore non accompagnato", aggiunge Di Benedetto. Quella tunisina è la seconda nazionalità dei migranti sbarcati illegalmente in Italia con 15.847 arrivi totali dall’inizio dell’anno (21 per cento del totale), in aumento del 12,91 per cento (+1.812 persone) rispetto allo stesso periodo del 2021. (Res)