Nato: premier svedese Kristersson, faremo il possibile per rispettare accordi con Turchia

- Il governo svedese attribuisce la massima priorità al processo di adesione alla Nato. Lo ha detto il nuovo primo ministro svedese Ulf Kristersson, durante una conferenza stampa al quartier generale della Nato di Bruxelles. "Il mio governo attribuisce la massima priorità al processo di adesione della Svezia nella Nato. Il processo di adesione non subirà gli effetti del cambiamento del governo e continua ad avere il pieno supporto del Parlamento svedese", ha detto. "Il governo raddoppierà gli sforzi per implementare il memorandum d'intesa trilaterale con la Finlandia e la Turchia", ha aggiunto. "La lotta al terrorismo è una priorità per la Svezia ben prima del nostro accesso alla Nato, e continuerà ad esserlo anche dopo. Faremo tutto il possibile per rispettare ogni parte dell'accordo", ha concluso Kristersson. (Beb)