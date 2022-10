Energia: Terna, a settembre consumi elettrici in calo del 3,9 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre 2022, la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’86,1 per cento con la produzione nazionale e per la quota restante (13,9 per cento) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta è risultata pari a 22,6 miliardi di kWh, in diminuzione del 2,3 per cento rispetto a settembre 2021. Più in dettaglio, le fonti rinnovabili hanno prodotto complessivamente 8,1 miliardi di kWh (-2,1 per cento), coprendo complessivamente il 31,1 per cento della domanda elettrica, con le seguenti variazioni rispetto a settembre dello scorso anno: eolico +73,6 per cento, fotovoltaico +1,7 per cento, idrico -28,3 per cento e geotermico -3,9 per cento. La produzione delle fonti rinnovabili è stata così suddivisa nel mese di settembre: 29,6 per cento fotovoltaico, 25,8 per cento idrico, 21,2 per cento eolico, 17,9 per cento biomasse e 5,5 per cento geotermico. La produzione termica segna complessivamente una variazione negativa del 2,4 per cento rispetto a settembre del 2021. Per quanto riguarda, infine, il saldo import-export, la variazione complessiva è pari a -12,4 per cento, con una contestuale diminuzione dell’import (-9,3 per cento) e crescita dell’export (+62 per cento). (segue) (Com)