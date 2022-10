Ciad: dichiarato lo stato di emergenza per le inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di transizione del Ciad, Idriss Deby, ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese per l'impatto delle inondazioni che stanno colpendo la maggior parte del territorio. In un discorso trasmesso in diretta televisiva, Deby ha detto che le piogge hanno colpito tre quarti del Paese, sommergendo circa 5mila chilometri quadrati di campi e trascinando via migliaia di capi di bestiame. Le inondazioni non sono rare durante la stagione delle piogge del Ciad, ma quest'anno sono arrivate in anticipo e sono state le più pesanti degli ultimi decenni. Il fenomeno sta colpendo diversi Paesi dell'Africa sub-sahariana ed è considerato un effetto del cambiamento climatico. Secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, il Chad è il secondo Paese più povero al mondo, dopo il Sud Sudan. (Res)