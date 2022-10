Russia: premier Mishustin, l'Occidente ignora le regole del commercio estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente ignora le regole nel settore del commercio estero, non si parla di concorrenza leale. Lo ha affermato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, alla sessione plenaria del forum "Fatto in Russia", parlando di sfide nell'ambito del commercio estero. "Le regole della cooperazione dichiarate in precedenza vengono ignorate dai rappresentanti dell'Occidente. Non si parla più di concorrenza leale: molte decisioni si basano sul protezionismo o su vari compiti politici contingenti", ha osservato il premier russo. (Rum)