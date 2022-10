Roma: investito e ucciso sulla Colombo, 18enne era figlio della giornalista Di Caro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbe compiuto 19 anni il prossimo mese, il giovane investito e ucciso, mentre camminava con un amico sul marciapiedi questa notte sulla Cristoforo colombo a Roma. Si chiamava Francesco ad era il figlio di Paola Di Caro, giornalista del Corriere della Sera. Mentre la polizia locale di Roma Capitale indaga per ricostruire la dinamica della tragedia della strada, la madre ha affidato ai social il suo messaggio di dolore: “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”. L’incidente è avvenuto 20 minuti dopo la mezzanotte, quando una Suzuki Swift è uscita di strada finendo sul marciapiedi e falciando il giovane che è morto sul colpo. Alla guida dell’auto c’era una 24enne.(Rer)