Ucraina: “Washington Post”, Usa hanno visionato relitto di drone kamikaze iraniano

- Il governo degli Stati Uniti è riuscito a esaminare il relitto di un drone kamikaze di fabbricazione iraniana utilizzato dalla Russia in Ucraina. Lo afferma il quotidiano “Washington Post” citando due fonti governative Usa. “Le informazioni sulla tecnologia e sulla struttura dei droni potrebbero rivelarsi cruciali per l’identificazione e l’abbattimento dei velivoli prima che raggiungano il loro obiettivo”, spiegano le fonti, secondo cui già in passato gli Usa avevano avuto la possibilità di studiare armamenti utilizzati da alleati dell’Iran in Medio Oriente. Questa settimana diversi droni Shahed-136 sono stati utilizzati dalla Russia per colpire stazioni di rifornimento e altre infrastrutture nella capitale ucraina Kiev, uccidendo almeno quattro persone. I droni, secondo fonti ucraine, sono partiti da tre basi militari russe in Crimea e da un’altra in Bielorussia. L’Iran ha anche inviato una squadra di consiglieri nelle aree dell’Ucraina controllate dai militari russi per fornire istruzioni di natura tecnica agli operatori. “Non è chiaro come gli Stati Uniti abbiano avuto accesso al relitto di uno dei droni, ma il Pentagono continua a coordinarsi intensamente con le forze armate ucraine e mantiene una ridotta presenza amministrativa all’ambasciata Usa a Kiev, guidata da un generale a una stella dell’esercito”, si legge nell’articolo della “Washington Post”. (segue) (Was)