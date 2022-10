Ucraina: “Washington Post”, Usa hanno visionato relitto di drone kamikaze iraniano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Shahed è un drone di grandi dimensioni che vola a quota molto bassa e ha poche componenti metalliche, cosa che ne rende difficile il tracciamento tempestivo per radar e altri sensori. L’esame del relitto potrebbe aiutare le forze ucraine a individuare i droni prima che raggiungano la loro destinazione. Un altro problema è legato alle basi di partenza degli Shahed, che si trovano fuori dalla portata dei sistemi lanciarazzi forniti dagli Usa all’Ucraina. Questo rende difficile colpire i droni prima che si siano levati in volo. L’Ucraina, che sostiene di aver abbattuto oltre 220 Shahed-136 a partire dallo scorso 13 settembre, sta continuando a studiare il dossier, come rivelato questa settimana dal ministro della Difesa estone Hanno Pevkur. “Dobbiamo tutti capire che occorre profondere ogni sforzo su questo dossier. Dobbiamo capire come (i droni) funzionano e capire come abbatterli. È un problema non solo dell’Ucraina, ma di tutti noi”, ha dichiarato Pevkur. (Was)