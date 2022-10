Iran: Stoltenberg, ogni indicazione lascia intendere che Teheran fornisce droni a Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni indicazione porta a pensare che l'Iran fornisca i suoi droni alla Russia. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa al quartier generale della Nato assieme al nuovo primo ministro svedese, Ulf Kristersson. "Invitiamo tutte le nazioni, incluso l'Iran, a non appoggiare la guerra illegale della Russia in Ucraina", ha detto. "Questa è una guerra di aggressione, chiaramente contraria alle leggi internazionali, e una guerra di attacco a una nazione indipendente e sovrana in Europa", ha concluso Stoltenberg. (Beb)