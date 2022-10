Migranti: bimba sbarcata sola a Lampedusa, ambasciata tunisina segue caso con “massima attenzione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata di Tunisia in Italia, in stretto coordinamento con il consolato di Palermo, competente territorialmente, “segue con la massima attenzione il caso della bimba giunta a Lampedusa”. Lo riferisce la stessa rappresentanza diplomatica nordafricana ad “Agenzia Nova”. Questa mattina l'incaricato d'affari ad interim della missione diplomatica, Marwen Kablouti, “ha potuto parlare con la piccola e sincerarsi delle sue condizioni con la responsabile della struttura protetta in cui si trova ospitata”, aggiunge l’ambasciata. Secondo quanto si apprende, i genitori e la sorella di sette anni della bimba sarebbero rimasti sulle coste tunisine a causa del panico scaturito durante l'imbarco. Secondo i dati del ministero dell’Interno italiano aggiornati alle 8:00 del 19 ottobre, un totale di 9.249 minori non accompagnati sono sbarcati illegalmente finora in Italia. (Res)