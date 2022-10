Imprese: fiscalità di vantaggio, 113 milioni per aziende del Consorzio industriale Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano 113 milioni di euro destinati ai territori del Consorzio Industriale del Lazio per il fondo di contrasto alla deindustrializzazione. È stato firmato nelle scorse ore il decreto dell’Agenzia per la coesione territoriale che assegna le risorse economiche destinate alle imprese manifatturiere che realizzeranno investimenti finalizzati al potenziamento o alla riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti o per l’insediamento di nuove attività. Le risorse saranno ripartite in parti uguali, circa 22,6 milioni di euro, su tutte le aree degli ex consorzi industriali (Asi Frosinone, Cosilam, Sud Pontino, Roma-Latina e Rieti) oggi confluiti nel Consorzio Industriale del Lazio. Potranno essere ammesse a finanziamento tutte le spese sostenute dal 30 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023 per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e beni, anche immateriali, rientranti in diverse attività. Iniziative per agevolare la ristrutturazione o la realizzazione dell’immobile in cui è svolta l’attività manifatturiera; ammodernamento e ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività industriali, incluse innovazioni tecnologiche e di digitalizzazione dei processi; investimenti immateriali. Inoltre, conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale ed economica; avvio di nuove unità produttive. (segue) (Com)