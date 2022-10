Imprese: fiscalità di vantaggio, 113 milioni per aziende del Consorzio industriale Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle imprese, già insediate nei diversi territori del Consorzio o che intendono insediarsi, è concesso un contributo non superiore alle spese ammesse e comunque non oltre i 200.000 euro per impresa. "Con la pubblicazione del decreto da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale siamo pronti a dare il via alla campagna di aiuti alle aziende grazie alla fiscalità di vantaggio - afferma il presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis –. Si tratta di un provvedimento su cui abbiamo lavorato molto e che ha visto un lungo percorso iniziato con l’approvazione in Parlamento, il Decreto della Presidenza del Consiglio e ora quello dell’Agenzia che ne disciplina termini e modalità. Un percorso laborioso ma che consente di poter dare aiuti concreti alle nostre imprese. Nuova linfa al territorio con contributi considerevoli utili per interventi di sostegno alle aziende e finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione. Nessun’area del Consorzio Industriale del Lazio sarà dimenticata. Le risorse sono infatti ripartite in maniera equa sulle zone dei vecchi consorzi industriali". (segue) (Com)