Imprese: fiscalità di vantaggio, 113 milioni per aziende del Consorzio industriale Lazio (3)

- "La fiscalità di vantaggio permetterà ai nostri territori di essere più competitivi e più appetibili anche per nuovi investimenti che saranno supportati con aiuti economici diretti. Tutto questo si traduce in una politica di sviluppo ed occupazione di cui beneficerà tutto il Lazio. Quello che siamo riusciti a creare è uno strumento fondamentale per il rilancio delle aree che ricadono all’interno del Consorzio industriale del Lazio. A breve – aggiunge il presidente De Angelis - anche sul nostro sito istituzionale sarà creata un’apposita sezione con tutte le informazioni utili e l’intera struttura consortile sarà pronta a supportare le aziende per accompagnarle nell’iter per l’ottenimento del contributo". Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 del 24 gennaio 2023 alle ore 12 del 24 marzo 2023. Dovranno essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica che verrà messa a disposizione sui siti www.agenziacoesione.gov.it e www.invitalia.it. (Com)