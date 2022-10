Copasir: Renzi, non farò il presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Nel frattempo danno le veline ai giornali: Renzi fa polemica perché vuole fare il presidente del Copasir. Ovviamente io non ci penso nemmeno. Io voglio fare politica e so farla anche senza un ruolo istituzionale". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un lungo post su Facebook dove torna sull'elezione di ieri per le vicepresidenze. "Ma l’idea che mi attacchino sul personale - gli stessi che non hanno aperto bocca dopo la campagna vergognosa contro la mia famiglia e dopo l’assoluzione dei miei genitori - la dice lunga su come certa sinistra concepisca la politica solo come odio personale", aggiunge. "Hanno messo il veto su di noi nelle alleanze, hanno perso le elezioni, ci hanno lasciato fuori dagli accordi istituzionali, hanno sbagliato i conti, hanno fatto diventare i grillini la prima forza di opposizione e anziché andare a nascondersi sparlano alle spalle non avendo il coraggio di scusarsi in pubblico. Io - conclude - non farò il presidente del Copasir, io farò opposizione da senatore semplice". (Rin)