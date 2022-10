© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento 'Allontanamento zero' resterà all'ordine del giorno ancora per diverse sedute in Consiglio regionale del Piemonte. Infatti, il Ddl lunedì passerà dalla commissione Bilancio per poi tornare nuovamente in Aula del Consiglio regionale a partire da martedì. Il motivo di questa scelta è legato ad una revisione della norma finanziaria del provvedimento. (Rpi)