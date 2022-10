Regno Unito: presidente Camera Comuni chiede indagine su presunte minacce durante voto di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei Comuni Lindsay Hoyle ha chiesto l’avvio di un'indagine sulle accuse mosse in seguito alle presunte minacce e maltrattamenti durante la votazione di ieri della mozione laborista sul fracking. Le accuse, mosse soprattutto dagli esponenti laboristi, indicherebbero alcuni parlamentari conservatori che avrebbero “minacciato” i colleghi di partito considerati dissidenti e che non avrebbero voluto sostenere il governo guidato dalla premier Liz Truss. Hoyle ha chiesto, quindi, agli organismi competenti dei Comuni di indagare su tali accuse. "Ricordo ai deputati che il codice di comportamento si applica a loro così come ad altri membri della nostra comunità parlamentare", ha affermato Hoyle in una nota. "Voglio che questa sia una casa in cui noi, anche se dovessimo avere fortissimi disaccordi politici, ci trattiamo con cortesia e rispetto, e dovremmo mostrare la stessa cortesia e rispetto verso coloro che lavorano con e per noi. A tal fine mi incontrerò con gli alti rappresentanti del partito per cercare una posizione concordata sul fatto che un comportamento come quello descritto ieri sera non sia accettabile in tutte le circostanze", ha aggiunto lo speaker. (Rel)