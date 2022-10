Russia: premier Mishustin, le sanzioni dei Paesi ostili colpiscono loro stessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi ostili alla Russia hanno cercato di provocare dei danni attraverso le sanzioni, ma alla fine sono loro stessi a soffrirne gli effetti. Lo ha detto il premier russo, Mikhail Mishustin, al forum "Fatto in Russia" in cui ha spiegato ch el'Occidente voleva causare il maggior danno possibile alla industria e al sistema finanziario della Russia. "Tutte queste azioni finiscono per colpire coloro che li promuovono. Stanno già affrontando un aumento record dei prezzi e stanno diventando sempre più costosi gas ed elettricità, benzina, pane", ha sottolineato Mishustin. Inoltre, il primo ministro ha aggiunto che "molti Stati del cosiddetto mondo sviluppato, così orgogliosi delle tecnologie 'verdi', stanno tornando allo sfruttamento del carbone". (Rum)