Malawi: ritrovati corpi di 25 uomini etiopi in fossa comune

- I corpi di 25 migranti sono stati ritrovati in una fossa comune nel distretto di Mzimba, nel nord del Malawi. Lo ha dichiarato la polizia malawita, secondo cui i corpi trovati nella riserva forestale appartengono a cittadini etiopi. "Le prove raccolte sulla scena mostrano che le vittime sono cittadini etiopi", si legge in una dichiarazione della polizia del Malawi, nella quale si precisa che le vittime sono uomini di età compresa tra i 25 e i 40 anni. Le autorità stanno indagando sulla causa di queste morti, mentre la polizia afferma di aver fermato 221 migranti dall'inizio dell'anno, 186 dei quali di nazionalità etiope. Secondo le autorità di Lilongwe, la maggior parte dei migranti fermati in Malawi usa il Paese come punto di transito per le loro destinazioni finali, situate di solito in Sudafrica, Europa o Stati Uniti. Altri corpi di migranti sono stati trovati in precedenza in Malawi e Mozambico. (Res)