- Il presidente della Svizzera, Ignazio Cassis, è in visita in Ucraina. Lo ha reso noto lui stesso in un messaggio su Twitter nel quale scrive di essere “tornato un anno dopo la (sua) ultima visita”. L’obiettivo della visita è di “ottenere un quadro della situazione bellica, di quella umanitaria e del lavoro preparatorio per la ricostruzione del Paese”. (Kiu)