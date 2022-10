Francia: governo punta a portare inflazione a 5 per cento a inizio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese punta a portare l'inflazione al 5 per cento a inizio 2023, per poi passare al 4 per cento alla fine dell'anno e al 2 per cento nel 2024. Lo ha detto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire durante un dibattito organizzato dalla società Arc, specializzata nella gestione di crediti commerciali e bancari. Le Maire ha aggiunto che in caso di crisi" tutto potrebbe volare in pezzi". Sull'inflazione vi fornisco degli obiettivi e sono solamente obiettivi, non previsioni", ha affermato il ministro. A settembre l'aumento dei prezzi al consumo è rallentato al 5,6 per cento, cento il 5,9 per cento di agosto. (Frp)