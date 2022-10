Torino: Confesercenti, ponte di Ognissanti da tutto esaurito, già occupato il 90 per cento delle stanze d'albergo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il ponte di Ognissanti si prospetta da record per Torino. Già ora l'occupazione delle stanze d'albergo supera il 90 per cento e si vede all'orizzonte il tutto esaurito. E' un turismo in gran parte di provenienza nazionale. "Si tratta – ha affermato Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – di un segnale importante e in controtendenza rispetto al calo dei consumi in atto. Evidentemente, le persone, nonostante le difficoltà, hanno ancora voglia di uscire e di muoversi dopo le restrizioni. Ciò, d’altra parte, conferma i buoni risultati del turismo registrati la scorsa estate, nella quale i pernottamenti sono cresciuti del 15,5 per cento. (segue) (Rpi)