Torino: Confesercenti, ponte di Ognissanti da tutto esaurito, già occupato il 90 per cento delle stanze d'albergo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino, poi, gode degli effetti dell’attenzione che si è catalizzata sulla città grazie a Eurovision e alle Atp. Anche la stagione mite di cui stiamo godendo e il calendario hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, che sicuramente avrà un effetto positivo anche su bar, ristoranti e negozi. Purtroppo le attività dell’accoglienza e del commercio possono beneficiare solo in parte di questi numeri, dal momento che il costo esorbitante dell’energia riduce in misura significativa i margini delle imprese: mai come ora si può dire che lavoriamo per pagare le bollette", ha concluso Banchieri. (Rpi)