Ucraina: Cattaneo (FI), audio Berlusconi diffuso per destabilizzare, capiremo chi è stato

21 luglio 2021

- Quello di Berlusconi è un "audio estrapolato, un taglia e cuci, non c'è stato nessun applauso alle parole su Zelensky. Ora approfondiremo per capire su chi è stato, noi continuiamo a sostenere l'Ucraina come Forza Italia". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, capogruppo alla Camera di Forza Italia, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Qualcuno si è infilato alla riunione all'ultimo minuto per destabilizzare. Molti riferimenti di Berlusconi erano riferiti a 20 anni fa, ma se li riporti decontestualizzati hanno un altro significato", ha aggiunto sottolineando però che "quelli che si ergono a paladini dell'atlantismo non votano in Parlamento per l'Ucraina, noi oggi siamo cacciati di essere filorussi ma abbiamo sempre votato per aiutare l'Ucraina".(Rin)