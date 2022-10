Libia: ambasciatrice Regno Unito discute con partiti politici soluzione alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L’ambasciatrice del Regno Unito in Libia, Helen Winterton, ha incontrato i capi ed i rappresentanti di partiti politici "Libia per tutti", Partito Nazionale Unionista, Partito per la dignità e Partito civile democratico. Lo riferisce il sito di “Al Saa 24”, affermando che questo incontro è avvenuto durante la visita della Helen nella città di Bengasi per consultarsi e scambiare opinioni con tutti i partiti e le autorità. Ashour Shuwail, l'ex ministro dell'Interno e capo del partito "Libia per tutti", ha affermato che durante l'incontro ha sottolineato l'importanza della cooperazione e del lavoro per raggiungere la sicurezza, la stabilità e l'armonia sociale attivando la costituzione di indipendenza non modificata e procedere verso il processo elettorale secondo un solido quadro costituzionale. (Lit)