Libia-Algeria: prevista riapertura valico di frontiera di Al Dabdab all'inizio di novembre

- Il valico di frontiera di Al Dabdab tra Libia e Algeria potrebbe riaprire all'inizio di novembre. Lo ha dichiarato il sindaco della municipalità di Ghadames, Kacem Manaa, ai media libici, affermando che la parte libica ha completato tutti i preparativi necessari per riaprire gradualmente il valico alla circolazione delle merci come prima fase. Il sindaco ha rivelato che il ministero degli Esteri libico ha parlato con la parte algerina in merito all'accordo su una data per la riapertura del valico tra i due Paesi. (Lit)