Libia: inviato Nazioni Unite visita la Commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio dell'Alta commissione elettorale nazionale della Libia, Imad al Sayeh, ha ricevuto ieri, presso la sede della Commissione a Tripoli, il rappresentante speciale del segretario generale e capo della Missione di supporto delle Nazioni Unite (Unsmil), Abdoulaye Bathily. Lo ha riferito la stessa Commissione in un comunicato pubblicato sul proprio sito web. Nella nota si legge che durante l’incontro le parti hanno discusso i mezzi di supporto tecnico internazionale forniti alla Commissione elettorale attraverso le istituzioni e gli organi delle Nazioni Unite che lavorano nel campo del sostegno elettorale, in particolare il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Le due parti hanno discusso le sfide che devono affrontare i progressi in questo campo, oltre alla prontezza dell'organo per attuare il processo elettorale e i periodi di tempo necessari per ciascuna elezione. L'incontro ha anche esaminato i processi elettorali attuati dalla commissione sin dalla sua istituzione e le lezioni apprese che le hanno consentito di attuare processi elettorali conformi a standard e principi riconosciuti a livello internazionale. (Lit)