Governo: Cattaneo (FI), a rischio ministero Tajani? Audio Berlusconi non cambierà nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- L'audio di Berlusconi "non cancella la decennale storia di Tajani come uomo delle istituzioni". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, capogruppo alla Camera di Forza Italia ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 alla domanda se la possibile nomina di Antonio Tajani a ministro degli Esteri fosse a rischio dopo la diffusione dell'audio del leader azzurro. "E' stato sottratto con intenzioni malevole - ha spiegato -. Qualcuno ci vuole male ma non credo che questo episodio cambierà qualcosa" nella formazione del governo. L'audio "non metterà a rischio l'avvio del governo che nascerà in tempi record", ha poi concluso il capogruppo di FI alla Camera. (Rin)